Reparos emergenciais são realizados em Brusque após chuvas

A Secretaria de Obras organizou sete equipes em diversos locais de Brusque para reparos emergências após as chuvas nos últimos dias.

Os serviços corriqueiros realizados pela Secretaria de Obras, como roçada, capinação, limpeza e consertos de tubulação precisaram ser suspensos, agravando problemas existentes e gerando novos transtornos para a população.

As vias não pavimentadas, por exemplo, sofrem duplamente com as chuvas. A lama e os buracos dificultam a mobilidade, causando desconforto aos motoristas e pedestres.

Nessas condições, passar a patrola, uma medida muitas vezes necessária para nivelar o solo, se torna inviável, pois gera ainda mais lama e agrava a situação.

A intensa umidade do solo e a formação de poças d’água dificultam significativamente a qualidade dos serviços de reparo, comprometendo a durabilidade e a eficácia das intervenções.

Trabalhar em condições de alta umidade pode afetar a aderência do material ao solo e causar falhas no processo de recuperação, o que prejudica o resultado final.

As equipes foram distribuídas para atender diferentes áreas da cidade:

• Equipe 1: avenida Beira Rio (do Jardim Maluche ao Limoeiro), bairros Santa Terezinha e Santa Rita;

• Equipe 2: Travessa Lagoa Dourada, no bairro Souza Cruz, e ruas do bairro Dom Joaquim;

• Equipe 3: bairros Primeiro de Maio, Poço Fundo, Ponta Russa, Zantão e Santa Luzia;

• Equipe 4: Volta Grande, Bateias, Cerâmica Reis e Steffen;

• Equipe 5: Rio Branco, Guarani, Centro e Centro II;

• Equipe 6: bairros São Pedro e São Luiz;

• Equipe 7: rua Catarina Visconti Imhof (São Pedro), rua São Pedro (São Pedro), rua Guilherme Steffen (Steffen), rua Hercílio Luz (Centro I) e rua Felipe Schmidt (Centro I).

Para assegurar um reparo duradouro e que atenda às necessidades da população de forma eficiente, é necessário aguardar a secagem do solo.

“É preciso esperar de um a três dias de estiagem para que o solo seque o suficiente. Daí então é possível realizar o nivelamento, muitas vezes com a aplicação de macadame, garantindo uma condição mais estável para as vias”, explica o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

Outro problema recorrente nos dias chuvosos são os buracos que surgem ou se agravam nas ruas asfaltadas. Para reduzir esses impactos, a Secretaria de Obras montou um mutirão de tapa buracos, aproveitando a trégua das chuvas nesta semana. Com sete equipes mobilizadas, o objetivo é minimizar os transtornos para motoristas e pedestres o mais rápido possível.

