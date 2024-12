TRE-SC concede liminar e Victor Wietcowsky será diplomado como prefeito de Botuverá

Após ter a diplomação suspensa pela 5ª Zona Eleitoral de Brusque, o prefeito eleito de Botuverá Victor José Wietcowsky (PP) teve medida liminar concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) e retomou o direito de ser diplomado.

Conforme a liminar, Victor e Kaioran Paloschi Paulini – vice-prefeito eleito – (PP), serão diplomados em cerimônia que acontece neste momento no Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Brusque.

Com a diplomação, ele poderá tomar posse do cargo no dia 1º de janeiro de 2025.

Diplomação suspensa

A suspensão aconteceu após a coligação Botuverá no Rumo Certo, do candidato a prefeito de Botuverá José Luiz Colombi (MDB), pedir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para suspender a diplomação dos candidatos eleitos.

