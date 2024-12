Motociclista quebra braço após colisão frontal com caminhão na rodovia Ivo Silveira

Uma colisão frontal entre um caminhão e uma moto foi registrada na rodovia Ivo Silveira, no bairro Santa Terezinha, em Gaspar, na tarde desta quarta-feira, 11, por volta das 12h. Com o acidente, o motociclista teve o braço quebrado.

Conforme o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados para a ocorrência e quando chegaram constataram a colisão frontal entre um caminhão VW 8-140 e uma Honda Fan 160. Os dois veículos eram conduzidos por homens.

O condutor do caminhão encontrava-se fora do veículo, consciente, orientado e ileso. Já o condutor da motocicleta encontrava-se deitado à margem da via, consciente e orientado, mas apresentando fratura exposta no antebraço esquerdo.

Após o atendimento pré-hospitalar, foi conduzido ao Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Informações sobre a dinâmica do acidente e identidade das vítimas não foram divulgadas.

Leia também:

1. TRE-SC concede liminar e Victor Wietcowsky será diplomado como prefeito de Botuverá

2. Arte e renda: ateliê em Brusque oferece curso gratuito de bordado

3. Senai de Brusque forma 500 alunos em programa de jovem aprendiz na indústria local

4. Conselho Deliberativo autoriza futura conversão do Brusque para SAF

5. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (09 a 11/12)

Assista agora mesmo!

Cemitério de Guabiruba é abandonado após sepultamento de vítimas de doenças contagiosas: