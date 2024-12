Youtuber Felipe Neto brinca sobre tradição do Pelznickel de Guabiruba: “essa criança vai ficar traumatizada”

Durante um vídeo, o youtuber brasileiro Felipe Neto falou sobre a tradição Pelznickel de Guabiruba. Com mais de 46,8 milhões de seguidores, o youtuber é um dos mais famosos do Brasil.

Durante o vídeo, gravado para trazer costumes peculiares de Natal pelo mundo, ele menciona em um dos trechos a cidade de Guabiruba e aponta para a tradição. “No Brasil tem um pouco dessa tradição, lá em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, na cidade de Guabiruba. Tem um personagem que se chama Pelznickel”.

“É um monstro que usa uma trouxa, um saco, e carrega instrumentos para assustar as crianças que são más”.

Enquanto apresenta diversas imagens, outras três pessoas que o acompanham no vídeo comentam. “Olha pra isso, imagina vendo um troço desse, de noite, assustando uma criança. Essa criança vai ficar traumatizada, vai precisar de terapia por causa de uma brincadeira de Natal”, brinca Neto.

Enquanto acompanha as fotos, uma mulher diz: “É velho quem morre com susto, criança não morre com susto não”. Outro rapaz que está no sofá responde: “dependendo do susto, qualquer um morre”.

“Isso daqui é bom demais, gente, olha”, ressalta o youtuber.

Ao final, os quatro participantes exaltaram a qualidade das roupas dos personagens.

A Sociedade Pelznickel compartilhou o corte do vídeo em que Felipe Neto faz menção à tradição guabirubense e ressaltou a importância de divulgar a tradição.

Confira o vídeo:

