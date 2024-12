Mauro Schoening é reeleito presidente da Ampebr em Brusque

A Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr) realizou na terça-feira, 10, a eleição da nova Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal, para o biênio 2025-2026. Na oportunidade o empresário Mauro Schoening foi reeleito presidente da entidade, tendo como vice-presidente, Silvio Cesar Gonçalves.

Os associados da entidade compareceram à sede da AmpeBr durante todo o dia e elegeram a Chapa “Força e Trabalho”, liderada por Schoening, com 100% de aprovação. Os votos foram contabilizados e avaliados pela Comissão Eleitoral, composta pelo presidente Renato Roda, o secretário Sebastião Ernani Poia, o relator Valmir Vanolli e pelos conselheiros Sidnei Paulo e Marcus Vinicius Ebele.

“Nos últimos 30 dias foram trabalhados intensamente para a divulgação da eleição, com a publicação do edital no jornal, convidamos os associados a participarem deste momento importante para a entidade. Então, tivemos uma votação expressiva e com grande participação, fico muito feliz com essa adesão e pelos nossos associados se fazerem presentes”, destaca o presidente reeleito da Ampebr, Mauro Schoening.

Avaliação positiva

Schoening avalia positivamente a gestão 2023-2024 e frisa que ela foi firmada em três pilares principais: a renovação da diretoria, oferta de capacitações para os associados e o crescimento da Pronegócio.

“Concluímos com êxito nossos objetivos principais. Trouxemos novos empresários para integrar a diretoria; ofertamos diversos cursos, capacitações e consultorias para o micro e pequeno empresário; e o nosso maior case de sucesso, a Pronegócio, teve um crescimento de cerca de 12%, fruto do trabalho intensivo que a entidade e diretoria realizou, captando novos clientes e fornecedores a cada edição”, pontua.

Planos para o futuro

A expectativa para os próximos anos é dar continuidade ao trabalho já realizado, mas com novos objetivos.

“Nesta nova gestão incluímos associados mais jovens à diretoria, com novas ideias e também para eles se engajarem ainda mais com a AmpeBr, visando o futuro da entidade. Também queremos continuar o trabalho que estamos realizando. Além disso, vamos migrar para uma nova sede, exclusiva da AmpeBr, com mais espaço para realizar todas as atividades que a nossa entidade realiza e que o associado se sinta em ‘casa’”, diz Schoening.

O presidente completa que a diretoria deseja fortalecer ainda mais as parcerias importantes para a entidade, além de buscar novas.

“Queremos dar continuidade a parceria com o Sebrae, que já nos apoia há muitos. Também desejamos firmar novas, como com a Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc). Inclusive recebi hoje mesmo um comunicado de que, através do vice-presidente regional Vale do Itajaí Mirim, o senhor Edemar Fischer, a Fiesc irá apoiar a nossa Pronegócio. Estamos muito felizes com estas parcerias e acreditamos que os reflexos serão muito positivos”, finaliza.

Diretoria Executiva

Presidente: Mauro Schoening

Vice Presidente: Silvio Cesar Gonçalves

1º Secretário: Douglas Henrique Fischer

2º Secretário: Samuel Rodrigo Scarpa

1º Tesoureiro: Fabio Augusto Volkmann

2º Tesoureiro: Paulo Roberto Lemos

Diretor do Comércio Nacional e Internacional: Carlos Alberto Grão Velloso

Diretor Administrativo, Social e de Patrimônio: Wilson Pedro Bernardi

Diretor De Serviços, Núcleos e Outros: Alessandro Tomczak

Conselho Deliberativo

Presidente: Irajá Trindade

Conselheiro: Pierre Grotti

Conselheiro: Amanda Haveroth Fain

Conselheiro Suplente: Wolfgang Kurt Busching

Conselheiro Suplente: Celton Vinicius Cervi

Conselho Fiscal

Presidente: Aderbal Montibeller

Conselheiro: Aparecida Leite

Conselheiro: Ezaulino Roux Neto

Suplente Fiscal: Ademir José Jorge

Suplente Fiscal: Cledson Heil

