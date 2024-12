Em um evento emocionante, o Sesc Brusque celebrou, no dia 9 de dezembro, o lançamento do livro “O Sentido Memorável das Vidas: Sessenta e um retratos do Trabalho Social com Pessoas Idosas no Sesc Santa Catarina”.

A obra, fruto de um projeto que celebra os 60 anos de trabalho com idosos no Sesc Brasil, reúne histórias inspiradoras de vida e trajetórias profissionais de 61 participantes das atividades dos grupos nas unidades do Sesc SC.

Homenageados de Brusque

Entre os homenageados de Brusque, destacou-se o Sr. Ralf Jaehrig, relojoeiro de profissão e apaixonado pelo xadrez, e a Sra. Nilsa Maria Schröder, dedicada profissional da área óptica.

Ambos tiveram a oportunidade de compartilhar suas vivências e experiências, que foram, então, cuidadosamente capturadas em fotografias e narradas de forma emocionante.

Os homenageados, acompanhados por familiares e amigos, autografaram seus exemplares e participaram de um café em clima de confraternização.

A história do Sr. Ralf, por exemplo, revela a fascinante intersecção entre seu ofício de relojoeiro em Brusque e sua paixão pelo xadrez, culminando na fundação da empresa Jaehrig Relógios e Peças para Xadrez.

Em 1986, ele confeccionou o primeiro relógio de xadrez, um marco em sua carreira e um testemunho de sua criatividade e habilidade.

Já a Sra. Nilsa compartilhou sua trajetória profissional na ótica Schröder, empresa familiar fundada em 1994.

Até hoje, ela atua no setor financeiro da empresa, demonstrando, pois, sua dedicação e paixão pelo trabalho.

Vidas inspiradoras de Brusque

O livro, “O Sentido Memorável das Vidas”, é um convite à reflexão sobre a importância de valorizar a trajetória de cada indivíduo e celebrar a riqueza da experiência humana.

As histórias dos participantes do projeto inspiram e emocionam, mostrando que a idade não é um obstáculo para a realização de sonhos e para a busca por novos conhecimentos.

Alguns exemplares do livro se encontram disponíveis para consulta na biblioteca do Sesc, aberta ao público de segunda a sexta, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 18h.

Brusque em fotos

