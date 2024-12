Prefeitura de Brusque divulga novos animais resgatados disponíveis para adoção; confira

A Prefeitura de Brusque novamente divulgou os animais resgatados que estão disponíveis para adoção. Todos os animais já receberam cuidados veterinários e atualmente estão com protetoras independentes da cidade.

Todos os animais mencionados foram resgatados por esses protetores independentes. No comunicado, a Prefeitura de Brusque reforçou a importância da adoção consciente e do cuidado responsável com os animais de estimação.

Confira os animais:

Barbie

Resgatada ainda bebê, sem o movimento das patas traseiras, hoje está estável e conseguindo andar, vacinada e será castrada em breve. Aproximadamente 2 anos de idade.

Contato: Thays Pedrita (47) 9 9665-3526.

Filó

Resgatada em uma rua deserta nos últimos dias de gravidez. Precisa encontrar um lar até final de dezembro, porte P, vacinada e será castrada em breve.

Contato: Thays Pedrita (47) 9 9665-3526.

Bebês da Fila

Porte P/M

Contato: Thays Pedrita (47) 9 9665-3526.

Juca

Filhote e último que sobrou da ninhada que foram abandonados no lixo, vacinado. Provavelmente porte G.

Contato: Thays Pedrita (47) 9 9665-3526.

Flora

Porte P/M em torno de 1 ano, vacinada e será castrada em breve. Estava abandonada em uma rua movimentada.

Contato: Thays Pedrita (47) 9 9665-3526.

Isa

Ainda filhote e vacinada. Foi abandonada em uma rua movimentada.

Contato: Thays Pedrita (47) 9 9665-3526.

Baby

Porte P, aproximadamente 1 ano. Foi castrado, dócil e muito brincalhão.

Contato: Bianca (47) 9 9673-6046.

Leia também:

1. Youtuber Felipe Neto brinca sobre tradição do Pelznickel de Guabiruba: “essa criança vai ficar traumatizada”

2. Sesc Brusque celebra a vida e a história de idosos em lançamento de livro

3. Natal na Varanda: evento reúne música e poesia em Brusque neste domingo

4. Prefeitura de Brusque lamenta morte de merendeira de creche

5. Engenheira civil é a primeira mulher a assumir presidência do Ceab, em Brusque

Assista agora mesmo!

Cemitério de Guabiruba é abandonado após sepultamento de vítimas de doenças contagiosas: