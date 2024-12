Fundema divulga relatório sobre análise da água do rio Itajaí-Mirim, em Brusque; saiba resultado

A Fundema de Brusque divulgou o resultado da análise da água em diversos pontos do rio Itajaí-Mirim. No resultado, dos 11 pontos que foram analisados, três não estão dentro das normas limites de qualidade de água estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Para o estudo, foi levado em consideração os parâmetros legais para monitoramento das águas dos rios estabelecidos pela resolução 357 do Conama (357/2005).

O engenheiro químico da Fundema, Klaus Peter Schlei, explicou o trabalho realizado. “Fizemos diversas análises, 31 parâmetros foram analisados. Entre estes, ressalta-se arsênio, atrazina, benzeno, cádmio, cianeto livre, cromo, DBO (demanda bioquímica de oxigênio), fenol, glifosato, mercúrio, nitrogênio e zinco, além da turbidez, que apresentou problemas”, conta.

E esclareceu que “existe um parâmetro denominado turbidez que é comum que se analise em cursos hídricos. A turbidez é a medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar uma certa quantidade de água, conferindo uma aparência turva à mesma”.

Além das explicações, o engenheiro químico também falou sobre a importância da pesquisa. “Assim podemos elencar possíveis focos de poluição nestes pontos nos quais a água foi testada e buscar tratativas. Busca-se também entender se há substâncias com potencial de perigo para o abastecimento público, e também relacioná-las à localização e possíveis geradores destes poluentes na localização no qual a substância foi encontrada,” disse.

Confira os pontos de coleta:

Rio Itajaí-Mirim – Ponte na rua Olimpio Gadotti – Limoeiro;

Rio Itajaí-Mirim – Ponte na rua João Becker – Santa Rita;

Rio Itajaí-Mirim – Ponte na rua Luiz Gonzaga Werner – Bateas;

Rio Itajaí-Mirim – Ponte na rua João Bianchini – Rio Branco;

Rio Itajaí-Mirim – Ponte na rua Barão do Rio Branco – Centro;

Ribeirão Limeira – Ponte na rua Dorval Luz (próxima ao Açougue Rieg) – Limoeiro;

Rio Itajaí-Mirim – Ponte na rua Guilherme Alberto Frederico Hoeffelmann – Rio Branco;

Rio Itajaí-Mirim – Ponte rua Estefano Voss – Cristalina;

Ribeirão Águas Claras – Ponte na Rua Gustavo Schlosser – Centro 1;

Rio Guabiruba – Ponte na rua Henrique Deichmann – Guarani;

Rio Itajaí-Mirim – Ponte na avenida Hugo Schlosser – Maluche.

A análise revelou que a maioria dos pontos estudados, segundo os parâmetros analisados, apresentaram conformidade com os limites de qualidade de água estabelecidos pela Resolução Conama 357/2005. No entanto, a entidade identificou pontos que não correspondem aos padrões da normativa, sendo eles:

Rua João Becker: Turbidez de 160 NTU (acima do limite de 100 NTU);

Rua Luiz Gonzaga Werner: Turbidez de 220 NTU (acima do limite de 100 NTU);

Rua Guilherme Alberto Frederico Hoeffelmann: Turbidez de 200 NTU (acima do limite de 100 NTU).

O relatório da Fundema destacou que os valores indicam interferência da atividade humana, como por exemplo obras de terraplanagem, visto que a área é intensamente povoada. E que os pontos vão ser acompanhados, uma vez que a turbidez elevada pode prejudicar a qualidade da água.

Como conclusão, a nota técnica salientou que os resultados das análises reforçam a relevância do monitoramento contínuo da qualidade das águas, especialmente nos pontos em que a turbidez excedeu os limites estabelecidos.

Através da nota, a Fundema também informou que serão ampliadas as ações de monitoramento, incluindo a análise de mais parâmetros e análises em mais pontos do município, incluindo mais cursos de rios da cidade.

Leia também:

1. Youtuber Felipe Neto brinca sobre tradição do Pelznickel de Guabiruba: “essa criança vai ficar traumatizada”

2. Sesc Brusque celebra a vida e a história de idosos em lançamento de livro

3. Natal na Varanda: evento reúne música e poesia em Brusque neste domingo

4. Prefeitura de Brusque lamenta morte de merendeira de creche

5. Engenheira civil é a primeira mulher a assumir presidência do Ceab, em Brusque

Assista agora mesmo!

Cemitério de Guabiruba é abandonado após sepultamento de vítimas de doenças contagiosas: