Após diplomação de Victor Wietcowsky, prefeito de Botuverá retoma transição de governo

O prefeito de Botuverá, Alcir Merizio (MDB), divulgou na tarde desta quinta-feira, 12, que será retomado o processo de transição democrática do cargo de prefeito para o próximo governo de 2025.

O anúncio foi feito através de uma nota oficial, após um dia da decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) decidir por manter a diplomação do prefeito e vice eleitos Victor José Wietcowsky e Victor e Kaioran Paloschi Paulini, ambos do partido Progressista. Cerimônia foi realizada na tarde de quarta-feira, 11.

Os candidatos eleitos haviam tido a diplomação suspensa pela 5ª Zona Eleitoral de Brusque.

