Apae de Brusque divulga novo ganhador de rifa da entidade; um bloco ainda segue disponível para sorteio

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque realizou nesta quinta-feira, 30 de novembro, a divulgação de mais um ganhador da Rifa de 2023 da entidade. Na foi realizada novamente a abertura dos lotes de blocos, na sede da instituição com integrantes da diretoria da Apae e colaboradores.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque divulgou nesta quinta-feira, 30, mais um ganhador da rifa da entidade. Foi realizada novamente a abertura dos lotes de blocos, na sede da instituição, com integrantes da diretoria da Apae e colaboradores. Na segunda-feira, 27, os ganhadores do 1º lugar e do 3º foram divulgados.

O segundo sorteio ocorreu por conta de que os bilhetes dos prêmios restantes (2º e 4º) não haviam sido vendidos. Desta forma, todos os canhotos dos blocos vendidos foram lacrados novamente e ficaram guardados na agência dos Correios aguardando o resultado da Loteria desta quarta-feira, 29. Nesta quinta-feira, 27, a entidade realizou novamente a conferência dos blocos e números sorteados.

Resultado

O quarto prêmio da rifa, uma diária para casal no Hotel Monthez, com o nº 42.395 foi para Sonia Schmidt.

O segundo prêmio da rifa, um Notebook 14 polegadas, com o nº 39.479 novamente foi de um bilhete/bloco não vendido. O mesmo irá concorrer ao sorteio da Loteria Federal no sábado, 2 de dezembro, com divulgação na segunda-feira, 4.

Resultados dos sorteios

-1º prêmio: R$ 30 mil

Número: 20.780

Ganhador: Grupo Brucutu

-2º prêmio: 1 Notebook 14 polegadas

Números: 39.015 e 39.479

Ganhador: Bilhetes/blocos não vendidos

-3º prêmio: Depurador de ambiente, forno elétrico e fogão Fischer

Número: 78.924

Ganhador: Clamatex

-4º prêmio: Uma diária para casal no Hotel Monthez

Número: 42.395

Ganhadora: Sonia Schmidt.

-5º prêmio: Uma cristaleira

Número: 01.786

Ganhador: Bouton Ind. Com.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: