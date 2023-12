Audiência Pública do processo de revisão do Plano Diretor acontece nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 6, ocorre a última Audiência Pública de revisão do Plano Diretor. Serão debatidas no encontro as Leis 139 e 293/2023, que instituem o Código de Posturas Sustentáveis de Brusque, além do Código de Obras e Edificações do município.

O Plano Diretor é realizado com a participação da sociedade, e define os instrumentos de planejamento urbano que garantem a melhoria da qualidade de vida da população. Pontos importantes de obras do município além de questões relacionadas às posturas sustentáveis de Brusque serão debatidos.

A audiência representa um espaço aberto onde tanto a população quanto o poder público têm a oportunidade de debater juntos as ações.

O material para a consulta prévia está disponível neste link.

