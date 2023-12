Defesa Civil de Brusque alerta para chuva forte e risco de alagamentos para esta quarta e quinta-feira

A Defesa Civil de Brusque informou que entre esta quarta, 6 e quinta-feira, 7, o avanço de uma frente fria traz condições para temporais com chuvas intensas e volumosas na região de Brusque e adjacências, principalmente a partir do final do dia, podendo gerar alagamentos, enxurradas e deslizamentos pontuais.

Os temporais podem vir acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, que podem provocar danos como destelhamentos, danos à rede elétrica, queda de galhos e árvores.

O risco é alto nas áreas em laranja e moderado nas áreas em amarelo do mapa. Em caso de emergências, a indicação é ligar para os bombeiros, no 193, ou para a Defesa Civil, pelo telefone 199.

