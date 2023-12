Taxista é preso com 1 kg de cocaína em veículo em Blumenau

Um homem de 33 anos foi preso após a Polícia Militar encontrar 1 kg de substância análoga à cocaína em um táxi na BR-470, na altura do bairro Fortaleza Alta, em Blumenau, na tarde desta terça-feira, 5.

O caso aconteceu por volta das 17h30. Policiais militares transitavam pela via quando receberam a informação de que um veículo estava estacionado em uma via secundária e que o motorista mexia no porta-malas quando recebeu uma sacola plástica de um outro homem.

Os policiais foram até o local e o motorista, de 33 anos, quando questionado sobre a ação, demonstrou muito nervosismo, aumentando a suspeita dos agentes. Ele informou que estava apenas retornando do município de Biguaçu. O outro homem não foi localizado.

A guarnição do canil foi acionada e o cão, ao chegar próximo do veículo, sinalizou a possibilidade de existência de droga. Após busca, os agentes encontraram um pacote contendo aproximadamente 1 kg de substância análoga a cocaína, que estava escondido sob o forro do automóvel.

O homem, assim, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.

