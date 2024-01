Corpo de adolescente que morreu afogado em praia do Litoral Norte é encontrado

O corpo de João Gabriel Lopes, o menino de 15 anos que desapareceu enquanto nadava em uma praia de São Francisco do Sul foi encontrado na manhã deste sábado, 30. O adolescente, natural de Jaraguá do Sul, morreu afogado e estava desaparecido desde quinta-feira, 28.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, o corpo de João foi encontrado na faixa de areia por volta das 8h.

O incidente

João desapareceu por volta das 15h de quinta, na Av. Atlântica com a Rua 12, Loteamento Jardim Curitiba, na praia do Ervino em São Francisco do Sul. O Corpo de Bombeiros e a Águia-01 de Joinville foram acionados.

Segundo as informações dos bombeiros, os Guarda-Vidas Civil do posto 4 notaram que havia uma movimentação de um grupo de pessoas em uma região da praia. Sabendo do risco, foram até o local e perceberam que o caso havia evoluído para o afogamento do adolescente.

Ainda segundo o relato, durante o percurso pela areia, os Guardas conseguiram manter contato visual com a vítima, porém quando estavam entrando no mar, perceberam que o jovem tinha submergido e que não havia retornado mais. Na água, ele estava acompanhado, mas não foi possivel ajuda-lo, conforme testemunhas.

