Motorista bate em caminhão, foge e passageira morre na BR-470, em Pouso Redondo

Uma mulher faleceu após o carro em que estava atingir a traseira de um caminhão, no quilômetro 179 da BR-470, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí. O acidente aconteceu por volta das 20h de sábado, 30.

A mulher, que não foi identificada, era passageira de um furgão, modelo Peugeot Expert, que bateu em um caminhão, modelo Volvo FH. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima morreu no local e o motorista do veículo não foi encontrado.

Já o motorista do caminhão não teve ferimentos e ficou no local aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Corpo de Bombeiros realizou a retirada da vítima que ficou aos cuidados do IML e PRF. Foi feita também a limpeza da pista e liberada para o tráfego nas primeiras horas deste domingo, 31.

