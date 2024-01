Jovem morre afogado ao tentar resgatar adolescente em rio no Oeste de SC

Um jovem, de 20 anos, morreu após tentar salvar uma adolescente, de 16 anos, durante o fim da tarde de quinta-feira, 28. O caso aconteceu por volta das 17h, em um rio na avenida Uruguai, no Centro de Itapiranga, no Oeste Catarinense.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e chegando no local conversou com testemunhas. Segundo as informações, a adolescente estava nadando, quando acabou afundando. O jovem, que não sabia nadar, entrou na água para tentar salvar a menina, contudo, acabou se afogando e desaparecendo na água.

A jovem foi resgatada, atendida no local, e em seguida, encaminhada ao hospital apresentando grau 2 de afogamento. Outros três familiares do jovem também foram encaminhados ao hospital por estarem em estado de choque.

Após buscas realizadas com embarcação e mergulho, durante menos de 1 hora, o corpo do rapaz foi encontrado cerca de 20 metros de onde havia afundado. Ele foi retirado das águas e em seguida, foi acionado a Polícia Científica e Polícia Civil para finalizar a ocorrência. A Polícia Militar auxiliou na preservação do local.

