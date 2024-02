Brusque tem a semana mais importante do ano até agora

O Brusque tem, a partir de amanhã, uma semana que poderá dizer muito da temporada do clube. Mal no estadual, o time precisa pontuar contra Avaí e Marcílio Dias para evitar o vexame do rebaixamento, enquanto no meio da semana, tem uma longa viagem até Roraima para enfrentar o GAS, valendo uma bolada em dinheiro e o direito de enfrentar o ABC em Natal na segunda fase. Seria uma semana tranquila, não fosse a falta de futebol do quadricolor a essa altura da temporada.

A verdade é que a situação poderia ser ainda pior, não fosse aquele gol contra de Candelo no jogo contra o Criciúma. O time voltou ao grupo de classificação, teve a chance de até tentar ficar entre os quatro, mas voltou a jogar mal demais contra o Hercílio Luz, marcando em um gol chorado de Cristovam e tomando o empate em um pênalti desastrado no segundo tempo. A vitória do Concórdia na quarta sobre o Joinville aumentou a pressão: é obrigado a pontuar a qualquer custo, para não ter que secar o Inter de Lages. Classificar, neste momento, pra mim é secundário. O negócio é evitar a queda pra segunda divisão.

Amanhã, tem jogo contra o Avaí, que tem o melhor ataque do campeonato, mas também tem a pior defesa, com uma média de dois gols sofridos por jogo. A partida vai acontecer em Criciúma por causa da péssima situação do gramado da Ressacada , que foi trocado e ainda não está pronto, por causa dos erros na implantação de drenagem. Do nada, o Bruscão ganha um jogo em campo neutro em um ótimo gramado para tentar uma vitória do alívio. E é bom que ela venha amanhã, para não transformar o jogo da semana que vem contra o Marcílio Dias em uma batalha dentro de Balneário Camboriú.

Luizinho Lopes conta com apoio irrestrito da diretoria neste momento, e acho que ele só cairia em caso de rebaixamento. O problema é que o time não se desenvolve. Quem vê os jogos nota a insatisfação dele na beira do gramado, berrando acima do tom e mostrando que não está conseguindo fazer o time render a contento. Aconteça o que acontecer contra o Leão, o time vai a Roraima com muito favoritismo contra o GAS, que fará o seu primeiro jogo oficial do ano. Uma eliminação seria um fiasco histórico. Por isso, é bom ter cuidado para não acabar tendo o mesmo fim do Cruzeiro, eliminado na primeira fase pelo desconhecido Sousa, da Paraíba.

Decepção

Pra mim, a maior decepção do Brusque na temporada atende pelo nome de Paulinho Mocellin. Tem um dos maiores salários do plantel, teve talvez um jogo bom, e nos outros vem decepcionando. Pra piorar, foi expulso no banco de reservas contra o Hercílio e não estará em campo na decisão contra o Avaí amanhã. E pensar que o clube firmou um contrato de dois anos com ele.

Tchau BC!

Há uma corrente dentro da diretoria do Brusque que defende que, caso o clube consiga se classificar para a segunda fase do campeonato estadual, o time mande o jogo do mata-mata em outro estádio, abandonando a zica do estádio das Nações, onde o pessoal não gosta de jogar. Dependendo do adversário, o quadricolor escolherá o local.