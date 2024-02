Brusque terá sete desfalques contra o Avaí neste sábado no Heriberto Hülse

Com diversos desfalques, o Brusque enfrenta o Avaí às 16h30 deste sábado, 24, no estádio Heriberto Hülse, pela 10ª rodada do Campeonato Catarinense. Alex Ruan e Paulinho Moccelin, suspensos, juntam-se a cinco jogadores de fora por lesão. Apesar de ser dono da melhor defesa da competição, ao lado do Criciúma, o quadricolor é um dos times que menos faz gols, e tem missão dupla: tanto pela classificação quanto para eliminar riscos de rebaixamento.

Lesões

Recém-chegado, o meia Patrick Machado está na transição para os trabalhos com bola. Em 4 de fevereiro, no seu último jogo pelo Audax-RJ, ele sofreu uma lesão muscular de pouca gravidade. Suas negociações com o Brusque já estavam encaminhadas naquele momento. É improvável que esteja à disposição contra o Avaí.

Em recuperação de lesões musculares, Jhemerson e Éverton Alemão fizeram trabalhos físicos separados nesta quinta-feira, 22, junto com Patrick Machado. A expectativa de Luizinho Lopes é ter a dupla à disposição na quarta-feira, 28, contra o Sampaio-RR, pela primeira fase da Copa do Brasil. O zagueiro Matheus Salustiano, com lesão no adutor, ainda ficará de fora pelos próximos jogos.

O atacante Wellissol sentiu um desconforto no músculo adutor durante um trabalho físico de velocidade nesta quarta-feira, 21. A comissão técnica aguarda a evolução do caso para um diagnóstico exato e não tem previsão de retorno. Há uma possibilidade remota de ser relacionado para a partida.

Cartões

Além destes desfalques, o lateral-esquerdo Alex Ruan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido durante discussão com adversários na partida contra o Hercílio Luz. O atacante Paulinho Moccelin foi expulso no jogo anterior com cartão vermelho direto, quando já estava no banco de reservas. Portanto, cumpre suspensão, e não treinou na quinta-feira, 22, por estar com conjuntivite.

Estão pendurados Ronei, Madison, Rodolfo Potiguar, Serrato e Dentinho.

Titulares

Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Ronei (Cristovam), Ianson, Wallace, Luiz Henrique; Rodolfo Potiguar, Madison, Serrato; Dentinho, Diego Tavares; Olávio.

Momento

O Brusque é o oitavo colocado no Catarinense. Após uma surpreendente vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma no Heriberto Hülse, ficou no 1 a 1 com o Hercílio Luz no domingo, 18. Com 11 pontos, está empatado no quesito com o quinto colocado, Barra (que tem um jogo a menos), e com o 10º, Hercílio Luz. O quadricolor vence Joinville (9º) e Hercílio Luz no saldo de gols, e perde para Chapecoense (6º) e Concórdia (7º) no número de vitórias.

Uma nova vitória neste domingo, 18, pode praticamente eliminar as chances de rebaixamento para o Brusque, a depender do resultado de Inter de Lages x Barra.

Avaí

O Avaí é o atual quarto colocado, com 14 pontos, e vem de vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense no Orlando Scarpelli. Ainda tem um jogo a menos, a ser disputado contra o Barra na quarta-feira, 28.

É dono do melhor ataque do Catarinense, com 18 gols marcados em oito jogos, mas também tem a segunda defesa mais vazada: são 16 gols sofridos, atrás apenas do lanterna, Nação, com 19. Levou pelo menos dois gols da primeira até a sétima rodada, e só quebrou a marca na partida mais recente, no clássico.

O principal desfalque é o atacante Pedrinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele é um dos artilheiros do Avaí, com três gols.

Há quatro pendurados: os zagueiros Jonathan Costa e Roberto; o lateral-esquerdo Mário Sérgio; e o atacante Hygor, que segue se recuperando de lesão. O meia Giovanni segue com lesão no adutor e está fora desde a partida contra o Criciúma, no último dia 12.

Uma possível escalação tem Igor Bohn; Gabriel Dias, Tiago Pagnussat, Douglas Bacelar, Mário Sérgio; Ronaldo Henrique, Willian Maranhão, Jean Lucas; João Paulo, Maurício Garcez; Poveda.

O reforço mais recente do Avaí é o meio-campista Pedro Castro, que atuou pela equipe em 2017 e de 2018 a 2020. Desde então, ele teve passagens por Botafogo, Cruzeiro e Dibba Al-Fujairah-EAU. Seu último clube foi o Khor Fakkan, também dos Emirados Árabes.

Campo neutro

A partida deste sábado, 24, será disputada no estádio Heriberto Hülse. O gramado da Ressacada passa por manutenção e precisa passar por um período sem jogos.

O último confronto entre as equipes que não foi realizado nem na Ressacada e nem no Augusto Bauer data de 20 de fevereiro de 2016. Pela sexta rodada do Catarinense, Avaí e Brusque empataram em 3 a 3 no estádio Renato Silveira, em Palhoça. O motivo foi o mesmo de 2024.

Retrospecto

91 jogos oficiais

23 vitórias do Brusque

27 empates

41 vitórias do Avaí

97 gols do Brusque

126 gols do Avaí

Avaí x Brusque em tempo real

Acompanhe Avaí x Brusque em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real.

