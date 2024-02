Sem perder para o Avaí desde 2021, o Brusque volta a enfrentar o Leão da Ilha às 16h30 deste sábado, 24, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 10ª rodada do Campeonato Catarinense, com retrospecto recente positivo. Trata-se do adversário que o quadricolor mais vezes enfrentou em sua história.

O Brusque vem de uma sequência de seis jogos sem derrota para o Avaí. Foram duas vitórias e quatro empates desde 2021. No confronto mais recente, em 11 de fevereiro de 2023, as equipes ficaram no 1 a 1 na Ressacada. Felipinho abriu o placar para o Leão e Cléo Silva empatou para o Marreco.

As equipes vêm de três empates, já que, nas quartas de final do Catarinense 2022, as duas partidas terminaram sem vencedor. Contudo, como o Brusque tinha feito melhor campanha na primeira fase, se classificou às semifinais.

Nos últimos 11 jogos entre as equipes, o quadricolor venceu cinco, empatou cinco e perdeu apenas um — 1 a 0 no Augusto Bauer em 19 de maio de 2021, resultado que deu ao Avaí a vaga à final do Catarinense. Foi a última vitória azurra no confronto.

Ao todo, são:

91 jogos oficiais

23 vitórias do Brusque

27 empates

41 vitórias do Avaí

97 gols do Brusque

126 gols do Avaí

Inclui partidas do Campeonato Catarinense, Catarinense Série B, Copa Santa Catarina, Recopa Catarinense e Brasileiro Série B.

Pelo Campeonato Catarinense, Brusque e Avaí se enfrentaram em 68 oportunidades. O quadricolor venceu 14 vezes, empatou 22 e perdeu 32.

Campo neutro

A partida deste sábado, 24, será disputada no estádio Heriberto Hülse. O gramado da Ressacada passa por manutenção e precisa passar por um período sem jogos.

O último confronto entre as equipes que não foi realizado nem na Ressacada e nem no Augusto Bauer data de 20 de fevereiro de 2016. Pela sexta rodada do Catarinense, Avaí e Brusque empataram em 3 a 3 no estádio Renato Silveira, em Palhoça. O motivo foi o mesmo de 2024.

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Avaí 2×1 Brusque (13/04/1988 – Catarinense)

Último jogo: Avaí 1×1 Brusque (11/02/2023 – Catarinense)

Maior vitória: Brusque 4×0 Avaí (30/11/1991 – Catarinense)

Maior derrota: Avaí 4×0 Brusque (16/05/1999 – Catarinense | 12/11/2008 – Copa SC) | Brusque 0x4 Avaí (03/04/2019 – Catarinense)

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: