Senac Brusque recebe Selo de Qualidade Cofen para o curso técnico em enfermagem

A Faculdade Senac Brusque recebeu o Selo do Programa Nacional da Qualidade do Conselho Federal de Enfermagem (PNQ/Cofen) para o curso técnico em enfermagem. A honraria foi concedida em solenidade, na terça-feira, 20, que reuniu autoridades municipais e regionais, lideranças empresariais, militares e da área da saúde, no Teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque.

O Selo da Qualidade Cofen busca incentivar iniciativas em prol da segurança do paciente, alinhado às políticas de apoio do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) para o estímulo das iniciativas de Programas da Qualidade que contribuam com a assistência segura e eficaz, minimizando, com isso, os riscos inerentes ao exercício profissional, além de estimular o desenvolvimento de iniciativas voltadas para a excelência da qualidade na Assistência de Enfermagem no Brasil.

De acordo com a diretora do Senac Brusque, Lucimar Vieira Nass, para receber o Selo, a instituição passou por avaliações realizadas por uma equipe do Cofen, que realizou visitas ao Senac Brusque. Após análise criteriosa dos avaliadores, a instituição alcançou 98,6% de aprovação.

“O Senac está muito orgulhoso com a conquista deste Selo Cofen. Brusque tem um histórico muito importante na área de formação de profissionais de enfermagem. Atuamos há 24 anos com o Curso Técnico em Enfermagem, período em que formamos mais de 500 alunos que sempre conseguem se inserir rapidamente no mercado. O Selo Cofen é um reconhecimento muito significativo, pois demonstra o trabalho dos nossos professores, que são altamente qualificados e capacitados, que trazem a experiência para dentro da sala de aula”, comemorou Nass.

Para conquistar a certificação, o Senac Brusque foi avaliado em cinco dimensões, contendo 19 itens e 219 subitens nas áreas de: estrutura organizacional; ações gerenciais e operacionais; ações educacionais; infraestrutura; e gestão de pessoas; requisitos necessários para entender todo o processo de operacionalização de um curso Técnico em Enfermagem.

Presente no evento representando a presidente do Cofen, Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos, o avaliador-líder da Comissão Nacional de Certificação de Qualidade do Cofen (CNCQ), Dr. Silvio José de Queiroz, destacou a honra em conceder a chancela ao Senac Brusque.

“Tive a grata satisfação de fazer a avaliação da unidade Senac Brusque ainda no ano passado e, agora, realizar a entrega do Selo Cofen, que confere à instituição uma qualificação na formação do técnico em enfermagem. A partir deste momento o Conselho Federal de Enfermagem afirma que o Senac Brusque forma técnicos de enfermagem e esta formação é baseada na legislação vigente tanto do Conselho Estadual de Educação, quanto nas legislações, normas e resoluções do Cofen, prezando principalmente pela segurança do paciente”, enalteceu.

O diretor regional do Senac Santa Catarina, Fabiano Battisti Archer, evidenciou sua alegria em voltar a Brusque, onde atuou por um ano como diretor da Faculdade Senac, para participar de solenidade tão importante para a instituição.

“Em Santa Catarina, somente as instituições de ensino do Senac estão conquistando este Selo de Qualidade. E Brusque, com a qualidade que vem apresentando e o resultado obtido junto ao Cofen, teve o maior índice em todo o estado. Estamos orgulhosos e felizes com esta conquista, mas o nosso objetivo não é parar por aí. Temos que cada vez mais acompanhar as tendências de mercado, investir em tecnologias na área da saúde, investir em capacitação do corpo docente, em infraestrutura e equipamentos, para formar profissionais que levem para o mercado, soluções que foram desenvolvidas na própria faculdade”, ressaltou.

Reconhecimento

A solenidade contou com a presença do prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke; do vice-prefeito de Brusque, André Battisti ‘Deco’; do presidente do Sindilojas e vice-presidente do Varejo Catarinense, Marcelo Gevaerd; da responsável técnica do Eixo Saúde do Senac Brusque, Francine Rodrigues de Oliveira e outras autoridades que enalteceram a contribuição essencial do Senac Brusque na formação de profissionais da saúde para toda a região, e a merecida conquista do Selo de Qualidade Cofen, o que evidencia o compromisso da instituição e o elevado nível de ensino.

Experiência em formação

Em Santa Catarina, o Senac atua na formação do Técnico em Enfermagem há 34 anos, com índice de empregabilidade de 95%. Em Brusque, já formou mais de 500 alunos, ao longo de 24 anos de atividade, e atualmente a unidade conta com cinco turmas de técnico em enfermagem em andamento.

