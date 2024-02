Este ano promete ser um divisor de águas na carreira do cantor e compositor Bryan Behr, de Brusque, que está repleto de projetos e novidades. O artista acaba de ter uma de suas músicas escolhida para fazer parte da trilha de Família é Tudo” novela da TV Globo escrita por Daniel Ortiz e que vai substituir Fuzuê, a partir de março. Ele estreia nos folhetins com a canção De Todos os Amores e também fará um pocket show com a banda no evento de lançamento nesta quinta-feira, 22.

A faixa, composta por Bryan e Juliano Cortuah, foi lançada em 2020 e tem mais de 18 milhões de plays nas plataformas de streamings. Ela é a quarta música mais ouvida do cantor no Spotify. A letra expressa uma paixão latente em cada verso e traz aquela sensação de paz, de quando você encontra a pessoa que te completa e sente no fundo do coração que ela permanecerá na sua vida por um longo tempo. É esse sentimento gostoso dessa canção que encantou o público e é perfeita para contar histórias de amor, como boa parte da obra do cantor, que recebeu sua primeira indicação ao Latin GRAMMY® no ano passado, na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo de Língua Portuguesa, com “Bryan Behr – ao Vivo em São Paulo”.

Depois de ver sua música viralizar nas redes sociais e ser trilha de mais 2 bilhões de conteúdos produzidos com “A vida é boa com você”, Bryan Behr experimenta agora a sensação de ter uma nova projeção para o seu trabalho.

“Estou muito honrado e assimilando tudo que está acontecendo. Essa música é muito especial e mistura muitas essências dentro dela. Fiquei muito feliz com essa notícia e não vejo a hora de a novela estrear. A música já apareceu na chamada da trama e fiquei com o coração a mil. Vai ser lindo, tenho certeza!”, comemora Bryan.

Família é Tudo é a nova novela das 19h da TV Globo, uma comédia romântica que estreia no dia 4 de março.