O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, se reuniu com o Departamento de Turismo de Abu Dhabi nesta quarta-feira, 21, nos Emirados Árabes Unidos, durante a viagem da comitiva catarinense ao Oriente Médio.

Na reunião que contou com a presença do presidente do departamento de turismo, Mohamed Al Mubarak, o governador apontou os novos avanços do estado no setor aeroportuário e das inovações que vem acontecendo no estado.

O encontro deu encaminhamento ao início das negociações com representantes das empresas Emirates e Etihad junto ao governo do estado e da secretaria de portos, aeroportos e ferrovias.

“Eles nos receberam muito bem e fico muito confiante de que vamos conseguir muitas coisas boas para Santa Catarina. O mais importante é estar aqui e mostrar o que o nosso estado representa para o mundo. Os estrangeiros gostam disso e isso faz a diferença para assegurar os investimentos” afirmou o governador.

Abu Dhabi

Como Dubai, Abu Dhabi passou por um rápido crescimento nas últimas décadas, transformando-se de uma cidade pequena em uma metrópole moderna. O Palácio Presidencial de Abu Dhabi, imponente obra-prima arquitetônica, também é conhecido como Qasr Al Watan. Tem uma das maiores mesquitas do mundo, a Grande Mesquita Sheikh Zayed, e se destaca nas áreas da Arte e Cultura com o Louvre Abu Dhabi – museu que abriga uma coleção diversificada de arte e artefatos de culturas de todo o mundo. Além disso, a Ilha de Saadiyat, também conhecida como Ilha da Felicidade, está se tornando um importante polo cultural com museus, galerias de arte e universidades.