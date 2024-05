Na manhã desta quarta-feira, 22, o Instituto Vilson Groh apresentou o relatório social com os resultados das ações desenvolvidas ao longo de 2023. O evento reuniu parceiros, entidades, apoiadores e crianças e jovens atendidas pela entidade e organizações em rede, no Cineshow, no Beiramar Shopping, em Florianópolis.

O Instituto Pe. Vilson Groh, presidido pelo padre Vilson Groh, de Brusque, é uma organização sem fins lucrativos que acredita no potencial de crianças, adolescentes e jovens da periferia da Grande Florianópolis e investe na educação como caminho de transformação social. Todas as organizações que compõem a Rede IVG, fortalecidas por meio da união gerada pelo Instituto, criado em 2011, trabalham com um grande objetivo comum: a construção de um projeto de vida para crianças, adolescentes e jovens. Para que isso aconteça, o IVG trabalha junto com outras oito organizações sociais, formando a Rede IVG. E, em 2023, foram atendidas 5.491 crianças e jovens, com quase três mil famílias ‘abraçadas’ que vivem em mais de 40 bairros da Grande Florianópolis. Com as oito organizações da Rede IVG, vidas de 15.661 pessoas foram impactadas.

A Rede IVG e escolas conveniadas estão nas cidades de Florianópolis, São José e Palhoça, e têm alcance na Grande Florianópolis. A Rede também estende suas atividades à África, por meio do programa humanitário de educação Amigos da Guiné-Bissau.

Na ocasião também foi entregue a maior honraria do IVG, criada para homenagear pessoas e instituições públicas ou privadas, que se destacaram em serviços de cunho social e assistencial prestados à sociedade da Grande Florianópolis. O nome da honraria faz menção ao integrante do grupo de membros instituidores do IVG, dr. Geraldo Nicodemos Righi Vieira. Receberam: Silvana Paggiarin Flores, voluntária no Centro Cultural Anastácia, Antonio Koerich, empresário e parceiro da Rede IVG e Claudio Floriani, presidente voluntário da Associação dos Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó, a ACAM.

Em 2023, o Instituto Vilson Groh desenvolveu programas nas áreas educativas, comunitárias e de assessoramento a organizações da sociedade civil. Dentre eles o Programa Redescoberta, programa de alfabetização e letramento para 346 crianças e adolescentes, com dificuldades de aprendizagens, distorção idade-ano e com risco de evasão escolar. “É um projeto que pensa no desenvolvimento, protagonismo e na leitura do mundo que essa criança tem direito de ter.” – Cheila Pereira, coordenadora pedagógica no Marista Lucia Mayvorne.

Junto a isso, o Programa Pode Crer é dedicado a empregar todo o potencial da tecnologia e da inovação na resolução de desafios sociais, por meio da formação qualificada, humanizadora e que promove o protagonismo e criatividade de 310 crianças, adolescentes e jovens. “O ecossistema de tecnologia e inovação da Grande Florianópolis tem repercussão e influência nacional e internacional. Temos, na nossa cidade, empresas e startups que movimentam e injetam bilhões na economia estadual. É, de fato, um mercado de trabalho muito promissor com muita oferta de vagas. Porém, o IVG observa que as juventudes das periferias de Florianópolis estão alheias a essas oportunidades. Por isso, temos feito um trabalho de formação cidadã e técnica para um público desde os 11 até os 24 anos, não só oferecendo apoio e preparação para a universidade e mercado de trabalho, como também investindo na criatividade, e no fortalecimento de habilidades artísticas e socioemocionais” – Pe. Vilson Groh, presidente do IVG.

Ainda na linha de formação, em 2023 um dos adolescentes estudantes do Pode Crer, João Vitor Farias (14), viajou para Singapura, representando o Brasil no Torneio Global de Robótica. Além dele, 40 outros estudantes do programa participaram de duas edições do Torneio Sesi de Robótica.

Já o Programa de Bolsas, que acontece em dois eixos que se complementam: o Pré-vestibular e as Bolsas de Ensino Superior, tem como objetivo garantir a preparação, ingresso, permanência e conclusão de jovens universitários em suas graduações. Cerca de 132 jovens participaram do Pré-vestibular, que é voltado para a preparação dos jovens que almejam ingressar na universidade. Em 2023, 49 ingressaram na faculdade, cinquenta jovens universitários receberam suporte financeiro do IVG e dez bolsistas concluíram a graduação.

O IVG também desenvolve ações de enfrentamento à fome e de estímulo e qualificação de empreendedores, como a Moeda Social, que ajudou 205 famílias do Mocotó, do Monte Cristo e da Comunidade da Praia, em Palhoça. Por um ano ininterrupto, com apoio de empresas e pessoas doadoras, o IVG investiu R$492 mil, transformados em moeda social. Ou seja, essas famílias receberam R$200/mês para acrescentar na renda para compra de itens de primeira necessidade e alimentos. Além disso, com o Microcrédito, nos últimos dois anos o Instituto promoveu a qualificação de 55 empreendedores de pequenos negócios nas periferias, nos segmentos de artesanato, beleza, decoração, gastronomia, moda e serralheria. Desse total, dez foram beneficiados com apoio financeiro no formato de microcrédito.

IVG e a Rede IVG:

Com as 8 organizações da Rede IVG, impactou a vida de 15.661 pessoas.

Foram 2.909 famílias que vivem em mais de 40 bairros da Grande Florianópolis.

5.491 crianças, adolescentes e jovens frequentaram mais de 10 programas no contraturno escolar, de forma regular e totalmente gratuita.

Desse número, aproximadamente 900 jovens participaram de programas de inserção social e laboral, além de pré-vestibular. Em 2023, 249 jovens acessaram o mercado de trabalho.

138 migrantes também foram acolhidos na Rede IVG. Desse número, há crianças que aprenderam a ler e escrever em Portguês com apoio do programa Redescoberta do IVG.

Em 2023, a Rede IVG ofereceu 708.895 refeições (isso inclui café, almoço e jantar).

Um trabalho realizado com 377 colaboradores, com apoio de 372 voluntários e a parceria de mais de 160 empresas e instituições públicas.

Foram investidos R$ 30.545.894,88 em projetos educativos, assistenciais, de valorização das comunidades e fortalecimento de organizações sociais.

As organizações que formam a Rede IVG: