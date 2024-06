Nesta quinta-feira (6), inicia-se mais uma edição da Festa Literária de Brusque. Neste ano, o tema central é Que Planeta Você Quer?. A programação traz uma série de atividades, que vai do incentivo aos escritores locais, com bate-papos, lançamentos de livros e exposições dos escritores da região em stands oferecidos, a palestras voltadas ao tema foco.

Na abertura oficial, será feita a premiação do 1º Concurso de Poesias da Cdl de Brusque “Minha Cidade”, com apoio da Secretaria Municipal de Educação e Fundação Cultural de Brusque (Fcb), além de um bate-papo com os escritores premiados.

Neste ano, será exibido o filme “O destino do Lixo”, em conjunto com a empresa Veolia Serviços Ambientais Brasil, que fará um bate papo sobre reciclagem.

A programação do evento foi pensada para atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Ods) da Agenda 2030. Os Ods trabalhados são: educação de qualidade, redução das desigualdades, consumo e produção responsáveis, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação.

Confira a programação completa

Quinta-feira, 06 de junho

8h – Abertura dos estandes

8h30 – Exibição do filme O caminho do lixo e bate-papo sobre reciclagem

Convidado: Veolia Serviços Ambientais Brasil.

Classificação: livre

9h – Intervenção Que Planeta você quer? com Thiago e Lili

Classificação: livre

10h – Bate-Papo com a Escritora Natália Ramos sobre o Livro Gatto e o Ogrocão

Classificação: livre

10h30 às 13h – Festival de Cinema Infantil

Classificação: livre

14h – Exibição do filme O caminho do lixo e bate-papo sobre reciclagem. Convidado: Veolia Serviços Ambientais Brasil

Classificação: livre

14h30 – Intervenção Que Planeta você quer? com Thiago e Lili

Classificação: livre

15h30 – Lançamento do Livro A Girafa Míope de Marcelo Gallotti e ilustrações de Fê

Classificação: livre

16h às 18h – Festival de Cinema Infantil. Sessões com áudio descrição

Classificação: livre

18h30 – Abertura oficial da Festa Literária de Brusque

19h – Premiação do 1º Concurso de Poesias da Cdl de Brusque “Minha Cidade”

Classificação: livre

Apoio: Secretaria Municipal de Educação e Fundação Cultural de Brusque

Sexta-feira, 7 de junho

8h – Abertura dos estandes

8h30 – Exibição do filme O caminho do lixo e bate-papo sobre reciclagem. Convidado: Veolia Serviços Ambientais Brasil

Classificação: livre

9h – Intervenção Que Planeta você quer? com Thiago e Lili

Classificação: livre

10h – Bate-papo com os escritores premiados do 1º Concurso de Poesias da Cdl de Brusque “Minha Cidade”

Classificação: livre

10h30 às 13h – Festival de Cinema Infantil Sessões com áudio descrição

Classificação: livre

13h30 – Encontro Regional das Bibliotecas Públicas de SC

14h – Exibição do filme O caminho do lixo e bate-papo sobre reciclagem. Convidado: Veolia Serviços Ambientais Brasil

Classificação: livre

14h30 – Intervenção Que Planeta você quer? com Thiago e Lili

Classificação: livre

15h30 – Bate-papo sobre o livro- reportagem Águas Claras de Seres Encantados com a autora Giselle Zambiazzi

Classificação: livre

16h às 18h

Festival de Cinema Infantil

Classificação: livre

18h30 – Lançamento da Trilogia Catarinense do autor Benjamin Heidemann. Classificação: maiores de 18 anos

19h30 – Palestra Santo de Casa – A Falta De Reconhecimento aos Escritores Da Terra com Tonni Lima – Presidente da Academia de Letras de Tijucas

Classificação: maiores de 18 anos

20h30 – Lançamento do livro O Carnaval das grandes sociedades em Desterro/ Florianópolis – 1858-2011, do Autor Alzemi Machado

Classificação: maiores de 16 anos.

Sábado, 8 de junho

9h – Abertura dos estandes

10h – Espetáculo de Contação de Histórias “Histórias para alegrar o dia” com Emiliano Souza

Classificação: livre

10h – Projeto Jardim Cultural da Unifebe

Classificação: livre

11h – Bate-papo com a escritora Carolina Marietto sobre o livro Super A – O Herói do Amor

Classificação: livre

14h – Bate Papo e exibição do filme 7 Passos para Agrofloresta Sintrópica

com Kalki Produções. Classificação: livre

15h30 – II Encontro de Clube de Leitura

16h30 – Palestra sobre Biblioterapia e Mediação de Leitura com Evandro Duarte – Coordenador do Sistema de Bibliotecas Públicas de Santa Catarina (Sbpsc)

17h30 – Lançamento do livro Esmeraldas no Mar e Estrelas em Allegretto, da autora Maria Paula. Classificação: maiores de 14 anos

18h – Lançamento o livro Vidal Martins, da autora Kariane Regina

Classificação: maiores de 16 anos

19h – Bate-papo com Talita Garcia sobre peça teatral ao Som dos Teares em livro

Classificação: maiores de 18 anos

19h30 – Lançamento do livro Pare: Desperte seu propósito! da autora Eliane M. S. Wuensch

Classificação: maiores de 18 anos.