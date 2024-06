Prefeito de cidade do Oeste de Santa Catarina é encontrado morto em casa

O prefeito de Iporã do Oeste e pré-candidato à reeleição, Adélio Marx, de 68 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, 6, em sua propriedade rural, localizada no interior do município.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou o falecimento no local. As causas da morte estão sendo investigadas, e as Polícias Civil e Científica foram chamadas para acompanhar o caso.

Adélio Marx estava em seu primeiro mandato como prefeito de Iporã do Oeste. Em 2020, ele foi eleito com 69,94% dos votos.

