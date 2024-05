As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul afetaram 2,1 milhões de pessoas em 446 cidades. O Núcleo Vale das Toalhas da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr) destinou caminhões com mais de 30 mil toalhas, mantas e cobertores para as cidades de Lajeado, Canoas e Porto Alegre. O envio de donativos é resultado de uma iniciativa de empresas membras do Vale das Toalhas e contou com o apoio de outras empresas parceiras, fornecedores, confecções, clientes lojistas e também de doações da comunidade.

“Nesse momento, estamos nos solidarizando com as famílias que foram atingidas e com toda a população do Rio Grande do Sul. Além das toalhas, recebemos doações de empresas de confecção de roupas e cobertores que entraram em contato conosco e demonstraram interesse em doar e participar da campanha “, destaca o coordenador do Núcleo, Eduardo Schlindwein.



Além do caminhão com doações, o Vale das Toalhas arrecadou aproximadamente 150 mil reais que serão utilizados para a compra de mantimentos e produtos de higiene. Na sexta-feira,17, uma nova leva de doações foi enviada ao Rio Grande do Sul, fruto da continuidade de arrecadação de produtos com empresas parceiras.

Susymeri Ogliari, diretora das Toalhas Atlântica, empresa membro do Núcleo Vale das Toalhas, ressalta a importância de ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento. “É impossível não sentir empatia com as famílias gaúchas e o mínimo que podemos fazer é unir os esforços para ajudá-los nesse momento. São pessoas que construíram tudo com muito esforço e, no piscar de olhos, perderam tudo. Estamos engajados em ajudar o Rio Grande do Sul e não iremos parar até que tenhamos a certeza de que todos estão com o mínimo de conforto possível”.