Adolescente que ameaçou atacar colégio de Bombinhas e assassinar irmão é apreendida e internada

Uma adolescente de 12 anos foi apreendida pela polícia suspeita de cometer uma série de atos infracionais nos últimos meses. O caso envolve ameaça a ataque em colégio de Bombinhas, no Litoral catarinense, ameaça a assassinato do irmão, apologia ao nazismo e maus-tratos contra animais. Ela foi apreendida na manhã desta sexta-feira, 23.

De acordo com a Polícia Civil, que atua no caso, a adolescente era monitorada desde dezembro do ano passado. Um mandado de busca e apreensão chegou a ser cumprido na casa dela. Na época, a adolescente apareceu em uma transmissão ao vivo por aplicativo cometendo maus-tratos contra um gato. O animal foi arremessado pela janela e felizmente sobreviveu.

“A adolescente promovia divulgação de ideais do nazismo e da cruz suástica, expunha o irmão mais novo a situações vexatórias e tinha ideias de ataques em escolas, chegando inclusive a levar um facão para o colégio em que estudava”, informou a Polícia Civil.

Mesmo após o cumprimento do mandado busca e apreensão em dezembro, a adolescente continuou a praticar atos semelhantes nas redes sociais. Ainda segundo a polícia, o estopim ocorreu há cerca de três dias, quando mais uma vez ela ameaçou atacar a escola e assassinar o irmão.

Notificação por norte-americanos e internação

A Polícia Civil diz que o caso chamou a atenção das autoridades norte-americanas de segurança interna, que reportaram a situação às autoridades brasileiras. A internação da adolescente foi autorizada pela Justiça.

A apreensão nesta sexta ocorreu no colégio em que ela estuda. Após ser ouvida na delegacia junto com um responsável, a adolescente foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) e depois ao Centro de Internação Feminina (CIF) da Capital, em Florianópolis.

