Vereador Rodrigo Voltolini confirma saída do Democracia Cristã e anuncia nova filiação

O vereador Rodrigo Voltolini confirmou a saída do Democracia Cristã. O parlamentar assinou nesta quarta-feira, 3, ao meio-dia, a ficha de filiação ao PSDB. Os tucanos voltam a ter um representante no Legislativo brusquense após quatro anos, quando o ex-vereador Sebastião Lima trocou o PSDB pelo PL.

Inicialmente, chegou a ser especulada a filiação de Voltolini ao União Brasil, o que não aconteceu. O parlamentar assumiu uma cadeira na Câmara definitivamente no começo de março, com a cassação do mandato do ex-vereador Jocimar dos Santos (DC).

O PSDB abriga em Brusque o ex-deputado federal Serafim Venzon. Além dele, integra o partido Vanilda Mafra, a Dida, que foi candidata a vice-prefeita na eleição de 2023. O período em que os parlamentares podem mudar de sigla vale até 5 de abril.

Os vereadores André Rezini (PP), Ivan Martins (PSD) e Rick Zanata (Novo) já mudaram de partido, além de Voltolini. Natal Lira, atualmente no DC, confirmou que deixa a legenda. Alessandro Simas, hoje no PP, pode se filiar ao União Brasil. Os demais vereadores devem permanecer em seus partidos.

