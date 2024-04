Vereador de Brusque, Natal Lira deve assinar filiação ao PRD

O vereador Natal Lira, que foi eleito pelo DC e chegou a ser presidente local do partido, deve assinar a filiação ao PRD nos próximos dias. A janela partidária fecha no próximo sábado, 6.

Natal deixou o DC após o processo contra o seu antigo colega de partido, Jocimar dos Santos, que teve o mandato cassado devido à uma acusação de esquema de “rachadinha”. Ele inclusive votou a favor da perda de mandato de Jocimar.

Assim como Natal, o outro vereador que era do DC, Rodrigo Voltolini, que assumiu a cadeira de Jocimar, também deixou a sigla e foi para o PSDB. Assim, o partido, que passa por várias mudanças em âmbito local, fica sem representantes na casa.

O PRD surgiu em novembro de 2023 da fusão do Patriota e do PTB. O partido, que compõe a base do governo municipal, tinha um vereador na Câmara de Brusque, Rick Zanata, que já confirmou sua ida para o Novo.

