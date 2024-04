À medida que abril avança para seu quarto dia, o calor do verão ainda se faz sentir em Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí.

Inclusive, para esta quinta-feira, 4, as previsões indicam a continuidade das altas temperaturas, com possibilidade de ultrapassarem os 33°C à tarde.

Contudo, uma virada no clima se aproxima, diante da aproximação de uma frente fria, que deve chegar a Santa Catarina na sexta-feira, 5.

Este sistema tem potencial para introduzir um clima característico do outono, diante da promessa de madrugadas amenas e tardes mais agradáveis para o próximo fim de semana.

O meteorologista Piter Scheuer contribuiu com nossa coluna, abordando a síntese mencionada anteriormente.

Scheuer também analisou a perspectiva de uma iminente condição mais úmida para Brusque nos dias vindouros deste mês.

Confira os detalhes completos na nota fornecida por ele, que então apresentamos a seguir.

Calor segue nesta quinta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos o boletim com a previsão do tempo para esta quinta-feira em Brusque e região.

A tendência segue a mesma dos dias anteriores, ou seja, diante da persistência do calor, podendo as temperaturas atingirem marcas entre 32 a 35°C à tarde.

Quanto às chuvas, a probabilidade é baixa, mas, caso ocorram, serão em forma de pancadas esparsas e concentradas em áreas bem localizadas.

De maneira geral, o clima então se mostra propício para aproveitar as atividades externas durante a maior parte do dia.

Frente fria e recuo do calor

Ao examinar as previsões meteorológicas para sexta-feira, vislumbramos uma frente fria avançando por Santa Catarina ao longo do dia.

Esse sistema meteorológico promete trazer um alívio ao desconforto gerado pelo calor para Brusque e todo o Vale de Itajaí, porém, apenas a partir da noite.

Durante a manhã e parte da tarde, é provável que o aquecimento ainda persista, mantendo a sensação de abafamento.

Com a chegada dessa frente à região de Brusque, consideramos a possibilidade de ocorrerem algumas pancadas de chuva, mesmo que não se espere volumes expressivos.

Em muitas áreas, o período pode transcorrer sem sequer uma gota de precipitação.

Além disso, são previstos intervalos de sol, os quais gradualmente tendem a ser encobertos pelo aumento da cobertura de nuvens ao longo da tarde.

Fim de semana sem calor

Para aqueles que desejam saber sobre as condições climáticas para o fim de semana, podemos adiantar que, de maneira geral, prevemos um clima favorável para atividades ao ar livre, pois o risco de chuva é bastante baixo em Brusque e região.

O ponto de destaque é a mudança no padrão climático. Embora não estejamos esperando frio, as madrugadas prometem ser amenas, com temperaturas mínimas variando entre 15 e 18 ou 19°C no Vale do Itajaí.

Também, espera-se que as tardes de sábado e domingo sejam agradáveis, com temperaturas máximas previstas variando de 25 a 28°C, evitando assim, um calor excessivo.

Clima úmido à vista

Quanto à próxima semana, antecipamos uma tendência mais úmida para Brusque e região, com a possibilidade de chuva todos os dias.

Reforçamos, não estamos sugerindo que o sol não irá aparecer. É possível que ocorram períodos de tempo seco; no entanto, haverá uma maior frequência de precipitação, isso, em comparação com a presente semana.

Portanto, para aqueles que pretendem realizar trabalhos externos, é aconselhável aproveitar as condições mais favoráveis entre esta quinta-feira e o domingo.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar também, os volumes de chuvas observados durante o intervalo entre meia-noite e primeiras horas do dia (indicado em azul).

