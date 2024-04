Corpo de Bombeiros atualiza informações de acidente entre motocicleta e jipe no Águas Claras

O Corpo de Bombeiros de Brusque atualizou as informações acerca do acidente entre um jipe e uma motocicleta no bairro Águas Claras. A colisão aconteceu na quarta-feira, 3, por volta das 7h30.

Segundo o relatório dos bombeiros, o acidente envolveu um Troller e uma Honda Biz.

A condutora da biz, uma jovem de 23 anos, estava deitada na via quando a equipe chegou no local. Ela apresentava suspeita de fratura na perna e braço direito.

Após o primeiro atendimento, ela foi levada ao pronto-socorro do Hospital Azambuja. Já o condutor do jipe, um homem de 43 anos, não sofreu ferimentos.

Leia também:

1. Calor perto do fim: Brusque se prepara para mudança no padrão climático; saiba mais

2. Carro é destruído por incêndio na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

3. Homem morre após sofrer choque elétrico enquanto trabalhava em Jaraguá do Sul

4. Após aumento de casos de dengue, número de atendimentos dobra nos hospitais de Brusque

5. Voz e Elas: grupo brusquense cria projeto para ajudar mulheres no combate à violência

Assista agora mesmo!

Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia: