Policial penal é preso por ameaçar e agredir esposa em Tijucas

Texto: Amanda Kuhn

Um policial penal foi preso por ameaçar e agredir a esposa com uma arma de fogo na tarde desta terça-feira, 2, em Tijucas. A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h.

De acordo com a PM, a esposa afirmou que o marido a ameaçou e agrediu com a arma de fogo, causando-lhe uma lesão na cabeça, além de ameaçar colocar fogo na residência.

Ao chegar no local, o homem havia saído, retornando após algum tempo em sua caminhonete. Ao realizar a revista no veículo, a PM encontrou uma arma com dois carregadores e cocaína.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia.

