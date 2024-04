O Brusque tenta seu terceiro título do Campeonato Catarinense a partir das 16h30 deste sábado, 6, quando a bola rola para o jogo de volta da final, contra o Criciúma, no Heriberto Hülse. Cristovam retorna à lateral-direita, enquanto Paulinho Moccelin busca um efeito suspensivo na justiça desportiva para jogar. Após a derrota por 2 a 1 em Itajaí, é necessária a vitória por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis; se vencer por mais gols, será campeão no tempo normal.

Luizinho Lopes comandou, nesta quinta-feira, 4, no Olaria, o último treino antes da viagem a Criciúma, com trabalhos táticos. Também foram praticadas cobranças de pênaltis com todos os jogadores que poderão entrar em campo na final.

Alex Ruan, Diego Tavares e Jhemerson estiveram normalmente nas atividades de aquecimento, mas não participaram do treino tático nem dos pênaltis. Ficaram no banco e focaram em trabalhos regenerativos. A princípio, não preocupam para a final. Cristovam, que ficou no banco no primeiro jogo da final por conta de lesão, treina normalmente.

O time titular na atividade tática teve Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson, Wallace e Luiz Henrique; Serrato, Rodolfo Potiguar, Dionísio; Dentinho, Paulinho Moccelin; Guilherme Queiróz.

Para sábado, o mais provável é que Alex Ruan seja o lateral-esquerdo titular. Caso Paulinho Moccelin não consiga o efeito suspensivo da punição aplicada na terça-feira, 2, Diego Tavares deve substituí-lo.

Rodolfo Potiguar teve, nesta quarta, seu segundo treino completo consecutivo. Ele estava utilizando o revés da suspensão no jogo de ida para a recuperação física. O meia Patrick, com início no Brusque atrapalhado por lesão muscular, treinou normalmente e anotou gol no treino tático contra o time titular.

Numa das traves dos treinos de pênalti, Dionisio, Cristovam, Ianson, Dentinho, Luiz Henrique, Paulinho Moccelin, Guilherme Queiróz e Serrato tiveram duas cobranças cada: das 18 totais, 14 foram convertidas. Matheus Nogueira também cobrou dois pênaltis, com dois gols marcados.

Osman, Anderson Rosa e Maurício, jogadores contratados para o Brasileiro Série B e para a sequência da Copa do Brasil, fizeram alguns trabalhos separados com Luizinho Lopes e o goleiro Matheus Emiliano ao fim do treino.

Surpresa

Ainda durante o treino, o ônibus do quadricolor chegou com esposas, filhos e outros familiares do elenco e da comissão técnica, em uma surpresa para demonstração de apoio. Todos, incluindo os membros da diretoria, entraram em campo após o fim das atividades. A manhã foi encerrada com uma roda no centro do campo, com conversa, oração final e uma foto. Não foi permitido o registro de imagens por parte da imprensa.

Programação

A delegação do Brusque partiu no início da tarde desta quinta-feira, 4. O último treino será realizado na manhã desta sexta-feira, 5, já em Criciúma.

Criciúma

O Criciúma pode empatar para conquistar seu 12º título do Campeonato Catarinense, o segundo consecutivo. Contudo, comemorar um título da elite estadual no Heriberto Hülse é algo que não ocorre desde 1998. Os troféus de 2005, 2013 e 2023 foram obtidos em Ibirama, Chapecó e Brusque, respectivamente.

Um desfalque é o zagueiro Wilker Angel, que segue se recuperando de lesão muscular sofrida no amistoso da Venezuela contra a Itália, em 21 de março.

É possível que Cláudio Tencati não conte com o lateral-direito Jonathan, por conta de dores no quadril. Desta forma, Claudinho vai à lateral-direita e Marquinhos Gabriel retorna ao time titular. Uma escalação provável tem Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo, Marcelo Hermes; Barreto, Meritão; Marquinhos Gabriel, Fellipe Mateus; Eder e Renato Kayzer.

O meio-campista Eliel, que vem figurando no banco com frequência, pode ficar fora por lesão.

Ingressos

As vendas dos ingressos da torcida do Brusque começaram de forma online. Contudo, como alguns torcedores do Criciúma começaram a comprar bilhetes do setor visitante, a venda foi toda transferida para a secretaria quadricolor, na Arena Brusque.

O ingresso custa R$ 200, com direito à meia-entrada. Foram postos à disposição 1.922 bilhetes para a torcida do Brusque, sendo 1.153 inteiros e 769 em meia-entrada. Os portões do Heriberto Hülse abrem às 13h30.

Criciúma x Brusque em tempo real

Acompanhe Criciúma x Brusque em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 14h30.

Como assistir a Criciúma x Brusque

A partida terá transmissão ao vivo no canal da MBTV, no YouTube, e pela NSC TV. A TV Bruscão transmite com imagens voltadas para a cabine de transmissão.

