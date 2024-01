O Campeonato Catarinense começa neste sábado, 20, e, a princípio, o Brusque poderá viver reencontros com nove jogadores e dois treinadores que já passaram pelo clube nos anos recentes. Eles estão espalhados por seis clubes, e maior parte deles está no Marcílio Dias: três jogadores e o técnico Waguinho Dias.

Todos os jogadores teve passagens recentes pelo Brusque, que não são mais antigas do que 2019. Uns com mais sucesso do que outros, deixando mais saudades. A maioria deles teve períodos curtos defendendo o quadricolor, mas há também personagens importantes na lista.



Belliato

Marcílio Dias

Goleiro

36 anos

Pelo Brusque: 6 jogos (2022)

O goleiro passou pelo Brusque na Série B 2022, sem brilho. Em 2023, passou por Camboriú e Santo André-SP. Retornou ao Marcílio Dias para o Catarinense.

Otávio

Avaí

Goleiro

30 anos

Pelo Brusque: 0 jogos (2019)

Foi terceiro goleiro na Série D e na Copa SC de 2019, sendo colega de Zé Carlos e Dida. Não teve espaço para mostrar serviço em campo, e depois atuou por diversos clubes: Glória-RS, Camboriú, Hercílio Luz, Esportivo-RS, Guarany de Bagé (RS), Brasil de Pelotas (RS) e Campinense-PB. Retornou ao Avaí, clube em que foi formado, em 2023.

Sandro

Marcílio Dias

Zagueiro

35 anos

Pelo Brusque: 13 jogos (2021-22)

O zagueiro chegou ao clube ainda na pré-temporada de 2021, mas não recebeu muitas oportunidades concorrendo com Éverton Alemão, Ianson e, em 2022, Wallace. Também teve uma lesão séria no ombro que atrapalhou seu último ano no clube. Ainda assim, foi titular e capitão na final do Catarinense de 2022, substituindo o lesionado Wallace. Pôde levantar, junto do colega, o troféu de campeão. Em 2023, passou pelo Volta Redonda, e conquistou a Copa SC pelo Marcílio Dias.

Felipe Manoel

Marcílio Dias

Volante

34 anos

Pelo Brusque: 10 jogos (2022)

Chegou ao Brusque após se destacar pelo Concórdia no Catarinense de 2022. Foi reserva ao longo da Série B naquele ano, sem ter muitos minutos em campo. Voltou ao Concórdia para o estadual de 2023, passou pela Aparecidense na Série C e foi campeão da Copa SC em 2023 com o Marcílio Dias, em reencontro com o técnico Waguinho Dias.

Álvaro

Barra

Meia

30 anos

Pelo Brusque: 22 jogos, 2 gols (2022)

O meia causou boa impressões ao torcedor do Bruscão em meio à caótica Série B de 2022, mas teve sequências interrompidas por lesões. Marcou dois gols e foi titular na maioria das partidas. Em 2023 passou por Ferroviária-SP e Remo.

Marlone

Chapecoense

Meia

31 anos

Pelo Brusque: 6 jogos (2021)

Chegou ao Brusque para o segundo turno da Série B de 2021. Demonstrou alguns lampejos em meio a uma passagem apagada e atrapalhada por lesões. Depois, atuou pelo Vila Nova, somando 47 partidas entre 2022 e 2023.

Baianinho

Inter de Lages

Atacante

24 anos

Pelo Brusque: 18 jogos (2016-17 e 2019-20)

Teve raras oportunidades no profissional do Brusque enquanto ainda transitava entre a base quadricolor e a do Joinville. Atuou mais como reserva na Copa SC de 2019 e nas competições de 2020. Esta é sua terceira passagem pelo Inter de Lages, clube onde tem se destacado e com o qual conquistou o acesso à Série A estadual. Antes, além de seus períodos anteriores no Leão Baio, atuou por Carlos Renaux, Juventude-MA, Caldense-MG e teve até uma transferência para o KF A&N, do Kosovo.

Geovane Itinga

Nação

Atacante

25 anos

Pelo Brusque: 12 jogos, 4 gols (2020)

O atacante jogou a Série C de 2020, e ganhou espaço no time rapidamente. Nos três meses em que ficou no quadricolor, conseguiu fazer gols importantes, mas logo saiu para o Figueirense, que tentava escapar do rebaixamento na Série B. Também teve passagens por São Bento-SP, Jacuipense-BA, Camboriú, Pelotas-RS, Caldense-MG, Osasco Audax-SP e Fluminense-BA antes de chegar ao Nação.

Maurício Garcez

Avaí

Atacante

26 anos

Pelo Brusque: 63 jogos, 13 gols (2020-21)

Garcez foi chegou como reforço durante a Série C de 2020 e causou impacto imediato, ganhando a titularidade e tendo seu contrato renovado com poucas semanas no Brusque. Marcou um dos gols no jogo do acesso à Série B.

Foi importante também no Catarinense e na Série B em 2021, mas teve um período de crise entre as duas competições e não se reapresentou ao clube por quase um mês. Com a questão resolvida, contribuiu com gols e assistências até o fim daquele ano.

Depois, teve uma boa passagem por empréstimo ao CSKA Sófia, da Bulgária, entre 2022 e 2023. Também foi emprestado ao Coritiba, disputando a Série A do Brasileiro. Ao final da temporada, o Avaí fez a compra e o contratou em definitivo. Seu contrato com o quadricolor era válido até 2026.

Evandro Guimarães

Inter de Lages

Técnico

50 anos

Pelo Brusque: 6 jogos, 3 empates, 3 derrotas (2019)

Com a saída de Waguinho Dias ao Criciúma após o título do Brasileiro Série D, o Brusque contratou Evandro Guimarães, que estava no Destroyers, da Bolívia. Não se encaixou no Brusque e foi demitido após a sexta rodada da Copa SC, sem vitórias.

Passou por Central-PE, Itabaiana-SE, CSE-AL, Altos-PI, Afogados-PE e União Cacoalense antes de chegar ao Inter de Lages. No Leão Baio, conquistou o acesso à elite catarinense, que o clube não disputava há seis anos, vencendo o favorito Santa Catarina na semifinal.

Waguinho Dias

Marcílio Dias

Técnico

60 anos

Pelo Brusque: 56 jogos, 26 vitórias, 15 empates, 15 derrotas (2019 e 2021-22)

É o oitavo treinador com mais jogos pelo Brusque e um dos mais vitoriosos, com dois dos maiores títulos da história do clube. Sua primeira passagem foi em 2019, conquistando o Brasileiro Série D e sendo vice-campeão da Recopa Catarinense. Retornou em 2021 e cumpriu a missão de manter o quadricolor na Série B. Em 2022, foi campeão catarinense, com o quadricolor voltando a conquistar este título após 30 anos.

Foi demitido após um início instável no Brasileiro Série B. Em 2023, trabalhou no Ipatinga e voltou ao Marcílio Dias, clube pelo qual conquistou a Copa SC.

Os possíveis reencontros

Barra: 21/01, 1ª rodada – Gigantão das Avenidas

Chapecoense: 24/01, 2ª rodada – Estádio das Nações

Nação: 31/01, 4ª rodada – Arena Joinville

Inter de Lages: 11/02, 7ª rodada – Estádio das Nações

Avaí: 24/02, 10ª rodada – Ressacada

Marcílio Dias: 02/03, 11ª rodada – Estádio das Nações

