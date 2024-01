A região de Brusque está prestes a enfrentar mais um dia de intenso calor nesta sexta-feira, 19, com temperaturas previstas para superar os 30ºC no decorrer do período.

Contudo, os profissionais em meteorologia indicam que o clima de verão em Santa Catarina, especialmente no Vale do Itajaí, se despede a partir do próximo fim de semana.

Essa mudança, pois, representa uma boa notícia para aqueles que têm lidado com o abafamento que tanto tem afetado a rotina das pessoas ao longo deste mês de janeiro.

A expectativa é que o desconforto térmico então amenize consideravelmente durante o restante do mês, proporcionando um alívio bem-vindo.

No entanto, antes dessa transição, a região brusquense deve permanecer atenta ao risco de trovoadas, que podem se intensificar entre esta sexta-feira e o domingo, 21.

O meteorologista Piter Scheuer falou à nossa coluna, compartilhando detalhes abrangentes sobre o tema mencionado anteriormente.

A seguir, apresentamos as informações explicadas com clareza e profundidade.

Calor nesta sexta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

A região de Brusque experimentará uma atmosfera bastante variável nesta sexta-feira. Em termos simples, isso implica que as pancadas de chuva são esperadas, especialmente a partir da tarde em direção à noite.

É crucial permanecer atento, pois não descartamos a possibilidade de eventos mais intensos que podem causar transtornos.

Antes da chegada das chuvas, o calor voltará a se manifestar. Esse aquecimento será intensificado pelas aberturas de sol, que devem se destacar entre as nuvens, principalmente durante a manhã.

Diminuição do calor à vista

Ao nos aproximarmos do fim de semana, os simuladores meteorológicos indicam a manutenção de uma condição mais instável do tempo em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Embora se esperem bons momentos propícios para atividades ao ar livre, com a presença do sol, tanto no sábado quanto no domingo, ainda existe a possibilidade de pancadas de chuva, podendo ser acompanhadas de trovoadas.

É relevante ressaltar que o sábado promete registrar temperaturas ainda podendo atingir os 30ºC.

No decorrer do domingo, é provável que as temperaturas não alcancem essa marca. Isso sinaliza uma transição para um período mais ameno e agradável, que tende a se firmar em Brusque e arredores.

A expectativa é de que essa condição com ausência de calor intenso perdure ao longo da próxima semana e nos dias subsequentes deste mês.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Fotos e mais notícias após anúncios

A seguir apresentamos os nomes dos parceiros comerciais que estão apoiando e investindo neste projeto do Blog do Ciro Groh.

Clique sobre os banners abaixo para então poder conhecer as ofertas e produtos oferecidos por cada um deles.

Oferecimento:

Leia também:

1. Do fusca às tecnologias on-line: conheça a auxiliar de enfermagem que completa 44 anos no Sintrafite de Brusque

2. Pescaria entre amigos então termina em 26 kg fisgados no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

O tempo na madrugada

A partir deste ponto, as informações direcionam-se para a madrugada passada na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos então o levantamento das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer desta sexta-feira, destacado em vermelho.

A apuração evidencia também que foram observados apenas alguns pontos com leve garoa até as primeiras horas da manhã, como indicado em azul.

Os dados desta análise correspondem a cada local mencionado no anexo.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerramos a pauta de hoje com o registro visual das paisagens enviadas pelos nossos leitores.

As imagens apresentadas ilustram o início da manhã desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 17

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK