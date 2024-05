Carro é destruído pelo fogo no Centro de Guabirub

Quem passava pela rua José Fischer, no Centro de Guabiruba, se surpreendeu com um carro totalmente em chamas. A ocorrência aconteceu por volta das 11h desta quinta-feira, 2. Apesar do susto, o motorista do veículo, um jovem de 26 anos, não se feriu.

De acordo com informações da guarnição do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, que atendeu a ocorrência, o condutor contou que percebeu uma fumaça saindo pelo capô do carro. Preocupado, ele parou o veículo em um terreno isolado até a chegada de ajuda.

Foram utilizados aproximadamente 500 litros de água e 10 litros de espuma para conter as chamas e evitar o risco de explosão. O automóvel de cor prata, da marca Fiat modelo Mobi, ficou totalmente destruído.

