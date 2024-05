VÍDEO – Casal é flagrado fazendo sexo em lago artificial no Centro de Brusque

Um casal foi flagrado fazendo sexo no lago artificial do prédio do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb) na noite desta segunda-feira, 6, no Centro. O caso aconteceu por volta das 21h.

Uma testemunha contou ao jornal O Município que havia estacionado o carro no local. Ao retornar para buscá-lo, junto de outra pessoa, flagrou o ato.

Em contato com o Cescb, a entidade alega que não estava ciente do caso.

Ao longo dos últimos anos, houve relatos de pessoas em situação de rua que usavam o espaço para se refrescar em dias de calor. O jornal tratou em assunto em 2021.

Assista ao vídeo:

