Um homem de 34 anos com mandado de prisão expedido no Pará foi preso no Centro de Brusque na tarde da terça-feira, 7. A prisão aconteceu por volta das 16h40.

Segundo a Polícia Militar, o homem era procurado por roubo. Ele foi abordado e levado ao presídio. Não foram divulgadas mais informações sobre o caso.

Assista agora mesmo!

Conheça a melhor comida caseira de Brusque no Restaurante do Nido: