Acidente entre dois carros mobiliza GTB no Centro de Brusque; veja fotos da colisão

Na manhã do domingo, 4, por volta das 11h20, a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) foi acionada para atender um acidente de trânsito no cruzamento das Ruas Rodrigues Alves e Rua Alexandre Athanásio Gevaerd, no Centro. No local verificou-se a colisão entre uma Mercedes Benz GLB 200 e uma Hyundai Tucson, ambas com placas de Brusque.

De acordo com o relatório da GTB, a força do impacto entre os veículos gerou muitos danos nos veículos envolvidos, porém, nenhum dos ocupantes dos veículos necessitou de atendimento hospitalar.

Diante dos fatos, foi confeccionado um boletim de sinistro de trânsito. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Veja imagens do acidente:

