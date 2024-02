Ex-funcionária de escola de Brusque morre aos 58 anos

Faleceu neste domingo uma ex-funcionária da escola Professora Adelina Zierke, na localidade do São João, no bairro Cedro Alto, em Brusque. Elenita Aniceras Dognini Sarmento, de 58 anos, foi merendeira por 12 anos na instituição. Ela faleceu no Hospital Imigrantes.

Elenita era moradora do bairro Cedro Alto. Ela foi velada na Capela Dom Joaquim. O sepultamento ocorreu no Cemitério do Ribeirão do Mafra. A causa da morte não foi informada.

Em uma publicação no Instagram, a escola fez uma homenagem para a funcionária.

Nas redes sociais, a vereadora Marlina Oliveira (PT) fez uma publicação lamentando a morte da ex-funcionária da escola. Além disso, a vereadora mencionou que Elenita era amada e respeitada por todos que a conheciam.

“Elenita era amada e respeitada por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. O papel de uma merendeira vai muito além do preparo das refeições; é um ato de amor e comprometimento com a saúde e a educação de nossas crianças.”

Confira publicação completa.

Em dos comentários da publicação de Marlina, uma ex-colega que trabalhou com Elenia também lamentou a morte: Elenita foi uma excelente pessoa e profissional.

