O Brusque enfrenta o Concórdia às 19h desta quarta-feira, 7, pela sexta rodada do Campeonato Catarinense, com retrospecto bastante favorável: são quatro derrotas em 24 jogos, sem sofrer gols nos últimos seis. As equipes se enfrentaram seis vezes nas últimas duas temporadas.

Ao todo, são:

24 jogos oficiais;

11 vitórias do Brusque;

9 empates;

4 vitórias do Concórdia;

36 gols do Brusque;

23 gols do Concórdia.

Pelo Campeonato Catarinense, as equipes se enfrentaram em 12 ocasiões, nas temporadas de 2011, 2018, 2020, 2021, 2022 e 2023. São cinco vitórias, seis empates e uma única derrota brusquense.

Em 2022 o Brusque levou a melhor sobre o Concórdia nas semifinais do Catarinense. No ano seguinte eliminou o Galo d’Oeste nas quartas de final. Após segurar um empate no Domingos Machado de Lima, o quadricolor venceu no Augusto Bauer por 2 a 0 e avançou para a semifinal contra o Barra.

Desde que o Concórdia venceu o Brusque por 2 a 1 na terceira rodada do Catarinense de 2021, não conseguiu mais balançar as redes diante do Marreco. Dos seis jogos que se seguiram, três terminaram em 0 a 0. Nas semifinais de 2022, o Brusque venceu por 1 a 0 nos dois jogos; na volta das quartas de final de 2023, venceu por 1 a 0.

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Brusque 0x0 Concórdia (10/08/2008 – Catarinense Série B)

Último jogo: Brusque 2×0 Concórdia (23/03/2023 – Catarinense)

Maior vitória: Brusque 4×2 Concórdia (26/07/2015 – Catarinense Série B | 28/01/2018 – Catarinense)

Maior derrota: Concórdia 3×1 Brusque (08/09/2013 – Catarinense Série B)

