Carro cai em ribeirão próximo da cachoeira do Taquaruçu, em Brusque

Um carro caiu em um ribeirão próximo da cachoeira do Taquaruçu, no bairro Cedro Alto, em Brusque. O caso foi registrado pela Polícia Militar por volta das 19h45 de domingo, 4. Informações preliminares são de que não houve feridos.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo capotado no meio do leito. Informações preliminares são de que um homem que testemunhou o acidente ajudou as vítimas a saírem do veículo e que todos estavam bem.

De acordo com a Polícia Militar, no momento em que os agentes chegaram não havia mais ninguém no carro. Ainda segundo a PM, o veículo teria saído da pista e caído na água.

Não há informações sobre quantas pessoas foram envolvidas no acidente. Posteriormente, o veículo foi removido e um boletim de ocorrência foi emitido.

