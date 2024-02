Prefeitura de Brusque flexibiliza requisitos de habilitação para concursos públicos; entenda

A Prefeitura de Brusque, em um movimento para tornar os editais de concurso público vigentes mais inclusivos, anunciou uma importante alteração legislativa que modifica os requisitos de habilitação para candidatos. Com a lei aprovada pela Câmara de Vereadores na última quinta-feira, 1º, agora é necessário possuir carteira de habilitação em apenas uma das categorias, A ou B, para participar do processo.

Rapidamente aprovada pelo Legislativo, a proposta busca democratizar o acesso às oportunidades de emprego na administração pública municipal, removendo barreiras desnecessárias e valorizando a capacitação profissional dos candidatos.

“Esta mudança legislativa reflete nosso compromisso em tornar o serviço público municipal mais acessível e inclusivo. Acreditamos que ao facilitar os critérios de participação no concurso, podemos atrair um leque mais amplo de talentos para a Prefeitura de Brusque,” afirmou Rafael Niebuhr Maia de Oliveira, Procurador-geral do município.

“A retificação do edital, prevista para as próximas semanas, permitirá a inscrição de candidatos que possuem habilitação em qualquer uma das categorias, com a exigência sendo aplicada somente no momento da posse”, confirma.

