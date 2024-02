Há tempos, as flores do jardim da propriedade de Milton e Lurdete Huber, moradores do acolhedor bairro São Pedro, em Guabiruba, têm encantado a todos que chegam ao local em busca dos deliciosos chocolates caseiros.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

A família Huber mantém uma pequena área dedicada à produção artesanal, derivada do cacau, e a demanda pelos seus produtos, especialmente em ocasiões especiais como Natal e Páscoa, aumenta consideravelmente.

Nas horas de folga, quando o movimento na fábrica diminui, Lurdete dedica-se ao cultivo de suas flores, uma paixão que nutre desde a infância.

Seu esposo, Milton, está sempre pronto para ajudar no que for preciso, seja na confecção de vasos ou suportes, ou quando algo pesado precisa ser movido de lugar.

“Muitas pessoas nos perguntam como conseguimos conciliar a produção de chocolates com os afazeres domésticos. Trabalho não falta, mas o segredo está no amor dedicado a cada tarefa. É uma alegria poder cuidar das flores do nosso jardim”, explica Lurdete.

“Todos os dias de manhã, a primeira coisa que a Dete faz é conferir todas as flores e plantas do nosso quintal. Eu já fico preparado, pois sei que posso ser chamado a qualquer momento para ajudá-la”, completa Milton.

Após os anúncios, convidamos você a conferir uma encantadora galeria de fotos que ilustra de forma objetiva todo o cuidado e beleza encontrados no jardim do casal Huber.

Flores em fotos após anúncios

Flores do casal Huber em fotos

