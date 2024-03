Entenda por que acusado de matar blumenauense estava solto mesmo sendo suspeito de crime semelhante em Joinville

Uma das principais dúvidas a respeito do assassinato de Fernanda Aline Reinard em Blumenau era o motivo do acusado, Jhonatan Ferreira de Araujo, estar em liberdade mesmo após ser o principal suspeito de outro assassinato semelhante em 2021, em Joinville.

No dia 15 de fevereiro de 2023, a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Joinville concedeu a liberdade provisória a Jhonatan. O motivo foi o tempo em que ele esteve preso provisoriamente, que excedeu um ano.

“O acusado está preso há um ano e, em que pese não tenha ocorrido atraso abusivo por parte da acusação ou do juízo, não deve permanecer recluso preventivamente por tempo indeterminado”, concluiu a decisão.

A prisão preventiva demorou este tempo todo porque tanto o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) quanto o Poder Judiciário aguardaram o resultado de algumas perícias e exames de DNA, incluindo a presença de esperma em Vanessa de Lima.

Jhonatan foi preso na cidade de Taubaté (SP), e mesmo após medido da Justiça para a sua transferência para Joinville, isso não ocorreu. A coleta de seus materiais biológicos precisava ser feita lá. Aqui em Santa Catarina, a Polícia Científica aguardava este material para poder realizar o exame, baseado no que havia sido coletado em Vanessa, a vítima de Joinville.

Em 29 de junho, quando enfim o resultado saiu, não foi compatível com o esperma de Jhonatan. Mesmo diante disto, com outras provas de que o autor teria sido mesmo Jhonatan, o MP-SC segue pedindo sua prisão para este caso.

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: