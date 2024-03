Abel Moda Vôlei joga a semifinal da Superliga B com entrada livre nesta segunda

A Abel Moda Vôlei recebe o Recife às 18h desta segunda-feira, 25, no primeiro jogo das semifinais da Superliga B. A entrada é livre na Arena Brusque. Quem levar a melhor na série melhor de três sobe à Superliga 2024-25.

O time brusquense vem de vitória por 3 sets a 0 em casa sobre o Mackenzie-MG, que enfrenta o Curitiba na outra semifinal. O Recife garantiu o segundo lugar vencendo o Ace NC Extreme em Goiânia por 3 sets a 1 na última rodada da primeira fase.

O técnico da Abel Moda, Mauricio Thomas, convoca os torcedores à Arena Brusque. “Por mais preparados que estejamos, a presença da nossa torcida, gritando o nome do time, faz toda a diferença. Por isso, resolvemos não cobrar ingresso. Queremos todos torcendo por Santa Catarina.”

“Confesso que está sendo árduo o caminho, mas o time está de dando o melhor de si e me dando muito orgulho. Mais uma vez o vôlei está levando o nome de Brusque para o país. Isso é muito importante para um time com menos recursos para investimento do que os demais participantes. Isso demonstra que estamos sempre nos superando dentro e fora de quadra. Por isso, só tenho a agradecer aos nossos patrocinadores. Nossas vitórias são tanto nossas quanto deles”, completa.

O segundo jogo da série será disputado na quinta-feira, 28, às 16h, em Recife.

