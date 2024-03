Homem tem queda de andaime em Brusque e acaba no hospital

Por volta das 17h, na rua Valdir Geratti, em Brusque, um homem sofreu um acidente. Ele caiu de um andaime, de altura não informada, e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Porém, na chegada da guarnição, a vítima, um homem de 44 anos, já havia sido encaminhada por familiares na sede dos bombeiros do bairro Águas Claras. O homem foi encontrado no banco de trás, afirmando estar com fortes dores na perna direita, próximo ao joelho.

Ele teve o membro imobilizado pelos bombeiros, e depois encaminhado ao pronto-atendimento do Hospital Azambuja para maiores exames.

