Motociclista fica ferida após colisão com carro no Centro de Botuverá

Uma motociclista de 45 anos ficou ferida após colisão com carro no Centro de Botuverá na tarde desta segunda-feira, 22. O acidente aconteceu por volta das 17h.

De acordo com os bombeiros, ela conduzia uma Honda Biz com placas de São João Batista. A motociclista sofreu escoriações nas pernas e contusões no joelho direito e no tornozelo esquerdo. Ela foi levada ao Hospital Azambuja, em Brusque, para avaliação médica.

As ocupantes do carro, uma mulher de 25 anos e sua mãe, não se feriram. Os bombeiros não informaram a causa ou dinâmica do acidente.

