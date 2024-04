Frente fria entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina provoca instabilidade do tempo

Nesta terça-feira, 23, o processo de formação e atuação de uma frente fria entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina provoca chuvas e temporais isolados em Santa Catarina, segundo informações da meteorologia da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil e da Epagri/Ciram.

As regiões preferenciais para as chuvas são o Grande Oeste e áreas de divisa com o estado gaúcho, mas não se descartam temporais e pancadas isoladas nas demais regiões. O risco é baixo a moderado para ocorrências associadas aos temporais e à chuva intensa, como alagamentos pontuais.

Amanheceu com temperaturas entre 11°C e 14°C nos planaltos e Meio-Oeste e entre 16°C e 19°C nas demais regiões. No Grande Oeste e Planalto Sul, a maior cobertura de nuvens faz com que as máximas fiquem entre 20°C e 24°C. No litoral, norte do estado e Vale do Itajaí, as máximas variam entre 27°C e 30°C.

“A chuva já ocorre nesta manhã de terça no Oeste, associada a alguns raios e no decorrer do dia essa instabilidade chega nas demais áreas do estado com menor chance para o litoral. Nós vamos ter ainda uma frente fria se aproximando de Santa Catarina a partir desta terça-feira e essa condição deve deixar o tempo instável nesta quarta-feira, 24”, informou a meteorologista da Epagri, Gilsânia Cruz.

“Não está descartado um temporal mais localizado na madrugada e na noite de quarta já começa a melhorar o tempo e diminui a condição de chuva. Já a quinta-feira permanece com tempo instável com temperaturas mais amenas”, completou.

Quarta-feira

Nesta quarta-feira, a frente fria segue influenciando as condições do tempo em Santa Catarina, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e temporais isolados em todas as regiões ao longo do dia. O risco é baixo a moderado para ocorrências meteorológicas.

Os ventos de direção sul no litoral, com intensidade fraca a moderada e de oeste/sudoeste no interior do estado, com intensidade fraca. No amanhecer, as temperaturas variam de 14°C a 17°C entre os planaltos e o Meio-Oeste e de 18 a 22°C nas demais regiões.

As temperaturas máximas ficam na casa dos 20°C no Planalto Sul e dos 24°C no Grande Oeste devido à maior presença de nuvens. Entre o Baixo e Médio Vale do Itajaí e Litoral Norte, o predomínio de sol faz com que as máximas fiquem na casa dos 30°C. Nas demais regiões, as máximas variam entre 26°C e 28°C.

Quinta-feira

Uma nova frente fria e perturbações associadas a um sistema de baixa pressão na Argentina mantêm o tempo instável em Santa Catarina na quinta-feira, 25. Há condições para pancadas de chuvas e temporais isolados em todas as regiões, especialmente no Grande Oeste.

O risco segue baixo para ocorrências meteorológicas. As temperaturas mínimas ficam na casa dos 13°C no Planalto Sul e variam entre 16°C e 18°C nas demais regiões. As temperaturas máximas oscilam entre 20°C e 22°C dos planaltos ao litoral e variam de 25°C a 28°C no Grande Oeste.

O mar fica agitado no Litoral Sul e Grande Florianópolis devido à persistência de ventos de quadrante sul próximo à costa, com ondas de direção sul com alturas entre 2,0 e 2,5 metros.

Sexta-feira

Na sexta-feira, 26, a intensificação do fluxo de ar quente do norte do país deve favorecer o predomínio de sol entre nuvens no estado, mas não se descarta a ocorrência de temporais isolados no sul catarinense. Com as instabilidades concentradas no Rio Grande do Sul, o tempo deve permanecer firme em Santa Catarina no sábado, 27.

