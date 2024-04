MDB filia ex-procurador-geral para concorrer a vereador em Brusque

O ex-procurador-geral do município Sergio Bernardo Junior se filiou ao MDB para concorrer ao cargo de vereador nas eleições de outubro em Brusque. Conforme o partido, a filiação foi realizada antes do prazo da janela partidária. Sergio Bernardo foi procurador durante parte da gestão do ex-prefeito Roberto Prudêncio, entre 2015 e 2016, e também exerceu a função de diretor-jurídico da Câmara de Brusque.

“Por ora, a candidatura é apenas uma possibilidade, mas fui recebido com todo apoio pelo partido”, afirma Sergio.

Recentemente, o MDB local teve mudança na presidência. O então presidente da sigla em Brusque William Molina, que foi candidato a prefeito pelo partido na eleição suplementar de 2023, deixou a função. No lugar, assumiu o vereador Nik Imhof, o único parlamentar emedebista na Câmara e também pré-candidato a prefeito de Brusque.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: